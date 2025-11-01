ما خطورة إصابة نجم برشلونة كريستنسن ؟



ـ رياضة



أجرى برشلونة تدريبه الأخير اليوم السبت استعدادًا لمواجهة إلتشي، غدًا الأحد، على ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من .



ولم يشارك المدافع في الحصة التدريبية اليوم، بعدما شعر بشد عضلي طفيف، وفقًا لصحيفة ماركا .



رغم أن الإصابة ليست خطيرة، قرر الجهاز الفني والطبي منحه راحة احترازية واستبعاده من مواجهة إلتشي، لتفادي أي مضاعفات. ولم يشارك المدافع في الحصة التدريبية اليوم، بعدما شعر بشد عضلي طفيف، وفقًا لصحيفة ماركا .رغم أن الإصابة ليست خطيرة، قرر الجهاز الفني والطبي منحه راحة احترازية واستبعاده من مواجهة إلتشي، لتفادي أي مضاعفات.