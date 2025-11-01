سلوت يرد على خبر إقالته من تدريب ليفربول

ويأتي هذا مع الأداء الباهت الذي ظهر به على ملعب أنفيلد، أمام ، ومطالبات الجماهير بضرورة إقالته من منصبه في أسرع وقت.ويستعد ليفربول مساء اليوم السبت لمواجهة ضيفه على ملعب ، في الجولة العاشرة من "البريميرليج".وتناولت بعض التقارير مؤخرا، قرار إدارة ليفربول بتأجيل ملف تجديد عقد سلوت، بعد التعرض لـ 6 هزائم في أخر 7 مباريات خاضها ليفربول في جميع المسابقات.وقال سلوت بشأن توقف مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول: "بالنسبة إليّ، ملاك النادي يقولون لي أشياء مشابهة لما قالوه العام الماضي".وأضاف: "أتحدث بشكل أساسي مع المدير الرياضي، وأحيانًا مع الآخرين، وهم يرون أشياء مشابهة لما أراه أنا، بالنسبة لي، المحادثات لم تتغيّر كثيرًا".وواصل قائلا: "لا أبحث عن الإيجابيات في وقت كهذا لأن ذلك لن يكون منطقيًا في نادي مثل ليفربول، فقد تكون التوقعات دائمًا عالية جدًا".وأوضح بقوله: "ما أود قوله هو أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن الجهد الذي نراه من اللاعبين بسبب نتيجة مباراة".وأتم قائلا: "ما نراه في هو فريق ملتزم تمامًا على جميع الصُعد، وهذا لم يتغير عن الموسم الماضي عندما كنا نحقق نتائج مختلفة تمامًا في المباريات المهمة".