سلوت يرد على خبر إقالته من تدريب ليفربول

رياضة

2025-11-01 | 07:52
سلوت يرد على خبر إقالته من تدريب ليفربول
230 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

رد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التقارير الأخيرة التي تناولت احتمالية إقالته من تدريب الريدز، خلال النتائج الكارثية الأخيرة التي يحققها الفريق.


ويأتي هذا مع الأداء الباهت الذي ظهر به ليفربول على ملعب أنفيلد، أمام كريستال بالاس، ومطالبات الجماهير بضرورة إقالته من منصبه في أسرع وقت.

ويستعد ليفربول مساء اليوم السبت لمواجهة ضيفه أستون فيلا على ملعب أنفيلد رود، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتناولت بعض التقارير مؤخرا، قرار إدارة ليفربول بتأجيل ملف تجديد عقد سلوت، بعد التعرض لـ 6 هزائم في أخر 7 مباريات خاضها ليفربول في جميع المسابقات.

وقال سلوت بشأن توقف مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول: "بالنسبة إليّ، ملاك النادي يقولون لي أشياء مشابهة لما قالوه العام الماضي".

وأضاف: "أتحدث بشكل أساسي مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي، وأحيانًا مع الآخرين، وهم يرون أشياء مشابهة لما أراه أنا، بالنسبة لي، المحادثات لم تتغيّر كثيرًا".

وواصل قائلا: "لا أبحث عن الإيجابيات في وقت كهذا لأن ذلك لن يكون منطقيًا في نادي مثل ليفربول، فقد تكون التوقعات دائمًا عالية جدًا".

وأوضح بقوله: "ما أود قوله هو أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن الجهد الذي نراه من اللاعبين بسبب نتيجة مباراة".

وأتم قائلا: "ما نراه في مركز التدريب هو فريق ملتزم تمامًا على جميع الصُعد، وهذا لم يتغير عن الموسم الماضي عندما كنا نحقق نتائج مختلفة تمامًا في المباريات المهمة".
