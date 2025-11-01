لامين يامال يهرب بعد محاولة اختطافه

واشترى يامال قصر نجم برشلونة السابق وصديقته السابقة ، في صفقة بلغت 10.5 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام إسبانية.وأفادت صحيفة "سبورت" نقلًا عن الصحفيتين ولورينا ، أن " بدأ بالفعل إجراءات الانتقال إلى المنزل الجديد الواقع في منطقة راقية قرب برشلونة".وسينتقل مع نجم برشلونة اثنان من أقرب الأشخاص إليه وهما ابن عمه وصديقه المقرّب صهيب، وقد حددا غرفهما بالفعل في القصر الفخم.وتؤكد التقارير أن "الانتقال تسارع بعد حادث مثير ليلة 20 تشرين الاول، حين كان يامال يقيم في منزله القديم في سانت جوست ديسفيرن، إذ سمع اللاعب أصواتاً غريبة عند شرفته وصيحات من مجهولين بعد منتصف الليل، وظنّ أن هناك من يحاول سرقته أو حتى اختطافه".وأضاف التقرير: "سارع يامال بالاتصال بالشرطة الكتالونية "موسوس ديسكوادرا" وبجيرانه، لكن التحقيق لم يُثبت وجود محاولة اقتحام، ورجّح المقربون أن ما حدث ربما كان من أحد المعجبين الذين أرادوا فقط رؤيته".ولم تساعد المراقبة في توضيح الأمر، لأنها كانت مفصولة استعدادًا لانتقاله إلى المنزل الجديد.يذكر أن يامال يعاني مؤخرًا من آلام العانة، وهو ما تسبب في تراجع مستواه وتألقه المعتاد مع برشلونة، كما يحاول النادي تقليل ظهوره الإعلامي بعد سلسلة الأحداث الأخيرة، حيث ألغى مقابلة تلفزيونية وفعالية دعائية كانت مقررة منتصف الأسبوع الماضي.كما يواجه النجم الإسباني الشاب العديد من الانتقادات بعد شائعات حول خيانته لصديقته المغنية الأرجنتينية ، إذ ارتبط اسمه بالإيطالية آنا غيغنوسو.