هل ادار ليفربول وجه عن أرني سلوت؟

وتناولت بعض التقارير مؤخرا قرار إدارة تأجيل ملف تجديد عقد سلوت بعد التعرض لـ 6 هزائم في آخر 7 مباريات خاضها ليفربول في جميع المسابقات.وأكد المدرب الهولندي قبل مواجهة أن ثقة إدارة ليفربول لم تتغير رغم الهزات التي تعرض لها الفريق أخيرًا.وأضاف: "بالنسبة إلي ملاك النادي يقولون لي أشياء مشابهة لما قالوه العام الماضي أتحدث بشكل أساسي مع المدير الرياضي وأحيانا مع الآخرين وهم يرون أشياء مشابهة لما أراه أنا، بالنسبة لي المحادثات لم تتغير كثيرا".وأضاف: "لا أبحث عن الإيجابيات في وقت كهذا لأن ذلك لن يكون منطقيا في نادي مثل ليفربول، فقد تكون التوقعات دائما عالية جدا لكن ما أود قوله هو أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن الجهد الذي نراه من اللاعبين على أساس مباراة".وتابع: "ما نراه في هو فريق ملتزم تماما على جميع الصعد، وهذا لم يتغير عن الموسم الماضي عندما كنا نحقق نتائج مختلفة تماما في المباريات المهمة".وذكرت تقارير إعلامية أن سلوت يحظى أيضا بدعم اللاعبين وقادة الفريق وإدارة ليفربول التي اكتفت فقط بتجميد مفاوضات تجديد عقده في انتظار مصير الفريق في المباريات القادمة.ويواجه ليفربول نظيره فيلا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من .