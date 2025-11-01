Alsumaria Tv
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي

رياضة

2025-11-01 | 10:58
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
1,166 شوهد

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم السبت، نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي.

وقال الاتحاد في بيان، "في إطار التنسيق المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وشقيقه الاتحاد العراق بما يخص تذاكر مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في استاد محمد بن زايد يوم الخميس الموافق 13/ 11 / 2025".

وأضاف البيان: "نود التنويه إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية بالكامل، وعليه لن تكون هناك تذاكر متاحة للشراء عبر الموقع بالنسبة للجماهير العراقية".

واتم البيان، "ونجدد ترحيبنا بكافة اعضاء المنتخب العراقي وجماهيره في بلدهم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما تُقام مواجهة الإياب في ملعب البصرة الدولي يوم 18 من الشهر ذاته.

وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في المكسيك خلال آذار/مارس المقبل.
