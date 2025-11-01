الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي

في بيان، "في إطار التنسيق المشترك بين وشقيقه بما يخص تذاكر مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في استاد يوم الخميس الموافق 13/ 11 / 2025".وأضاف البيان: "نود التنويه إلى أن قام بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية بالكامل، وعليه لن تكون هناك تذاكر متاحة للشراء عبر الموقع بالنسبة للجماهير العراقية".واتم البيان، "ونجدد ترحيبنا بكافة اعضاء المنتخب العراقي وجماهيره في بلدهم الثاني دولة ".ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد زايد في ، فيما تُقام مواجهة الإياب في يوم 18 من الشهر ذاته.وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في خلال آذار/مارس المقبل.