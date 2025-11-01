لامين يامال ينفصل عن صديقته نيكي نيكول

وأثار يامال جدلاً في الفترة الأخيرة بعد الظهور مع المغنية الأرجنتينية ، وجذب اهتمام وسائل الإعلام وتعرض لانتقادات بسبب أسلوب حياته خارج الملعب، ومنها إقامة عيد ميلاد صاخب، كما كان محور حديث الكثيرين بعد إطلاق تصريحات ضد .ولم يكن غريباً أن يتعرض يامال لصيحات استهجان من مشجعي كلما لمس الكرة في ، قبل أن تندلع اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب صفارة النهاية، بعدما أظهر بعض لاعبي ريال مدريد غضبهم من تعليقاته قبل القمة.ونقلت صحيفة Sport الكاتالونية عن يامال قوله للصحفي هويوس: “لم نعد معاً (أنا ونيكول) منذ الآن، لم يكن الأمر بسبب . لقد انفصلنا ببساطة، وهذا كل شيء”.وأضاف النجم الواعد وفقاً للصحيفة: “كل ما يتم نشره لا علاقة لنا به. الخيانة ليست سبباً، ولم أرتبط بشخص آخر”.وكان مدرب برشلونة قد قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنه سيحاول الدفاع عن يامال وحمايته، كما أكد إجراء مناقشة صريحة وأمينة مع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً.