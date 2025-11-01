هل ستؤثر مسلسلات لامين العاطفية على مستواه؟

صاحب الـ18 عاماً بات يثير قلق جماهير الفريق الكتالوني، الذي تخشى من قلة خبرته، ومغامراته خارج الملعب، التي قد تؤدي لتراجع مستواه.وأعلن انفصاله عن صديقته ، ليواصل مسلسل علاقاته العاطفية السريعة.وقال لامين يامال في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، انفصاله عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول، قائلاً: "لقد انفصلنا فقط، وهذا كل ما في الأمر، كل ما يُقال حالياً لا علاقة له بعلاقتنا".وأضاف: "لم أخنها، ولم أكن مع أي شخص آخر"، جاءت تلك التصريحات من لامين للرد على الشائعات بشأن عودته لصديقته السابقة عارضة الأزياء الإيطالية آنا جيجنوسو.وكانت أولى علاقات يامال العاطفية، التي جذبت أنظار جماهير كرة القدم، خلال فترة تألقه في الماضية "يورو 2024"، برفقة الشابة أليكس باديلا.وتواجدت أليكس في احتفالات المنتخب الإسباني بالفوز بلقب اليورو، خلال مراسم التتويج بجوار لامين يامال وأسرته، لكن الثنائي ألغى متابعة بعضهما البعض على موقع "إنستغرام"، قبل أن يؤكد يامال انفصاله عنها.وبعد ذلك، ترددت شائعات عن ارتباط لامين بالعارضة الروسية ذات الأصول الأرمينية بتروسيان، لكنه سرعان ما ألغى متابعته لها، لتنتهي تلك العلاقة سريعاً.وسرعان ما انتشرت أنباء عقب ذلك، عن ارتباط نجم برشلونة بعارضة الأزياء الإيطالية آنا جيجنوسو، حيث تم تصويرهما في مدينة برشلونة خلال عملية تسوق، لكن العلاقة انتهت سريعاً بسبب خلاف بين الطرفين.وارتبط يامال بالعودة إلى باديلا بعد أشهر من انفصالهما، حيث ظهرت برفقته في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" عام 2024.وخلال فترة العطلة الصيفية التي قضاها لامين في ، ظهر مع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى فاتي ، حيث كان يقود دراجة بحرية معها، لكنه نفى وجود أي علاقة عاطفية أو ارتباط لاحقا.وأصبحت الأرجنتينية نيكي نيكول هي الاسم الأبرز في حياة لامين يامال خلال الأشهر الماضية، بعدما ارتبط بها خلال الفترة الأخيرة.وظهرت نيكي نيكول في المدرجات خلال مباريات برشلونة هذا الموسم، لدعم النجم الإسباني، وسط غضب من جماهير الفريق الكتالوني، بسبب كثرة إصاباته وتراجع مستواه.وتخشى جماهير برشلونة من التخبط الذي تشهده حياة لامين يامال العاطفية، والتي قد تؤثر على تركيزه داخل الملعب، وتؤدي لتدمير موسم الفريق، الذي خسر لقاء مؤخراً أمام غريمه التقليدي بنتيجة 2-1.جدير بالذكر أن لامين يامال شارك في 8 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3، بينما غاب عن 5 مباريات للإصابة.