آرسنال يبتعد بصدارة البريميرليج بفوز جديد على بيرنلي

واصل آرسنال انطلاقته المميزة هذا الموسم، بتحقيق انتصار جديد خارج الديار على حساب (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من .



ثنائية الفريق اللندني جاءت عن طريق فيكتور جيوكيريس وديكلان رايس، في الدقيقتين 14 و35.



وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده للنقطة 25، محافظا على صدارته لجدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما توقف عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.