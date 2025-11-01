رونالدو يقود النصر لفوز "قاتل" على الفيحاء

وقص ريميسيرو شريط افتتاح أهداف المباراة لصالح نادي في الدقيقة 13، بعد انفراده بحارس مرمى قبل أن يرفع الكرة بدقة من فوق الحارس لتتهادى إلى الشباك.وأحرز نادي النصر هدف التعادل سريعا عن طريق ، ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل على الذي مرر الكرة.وسجل هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من كومان، ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، منح الحكم ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، انبرى لها رونالدو بنجاح، حيث سدد كرة قوية في سقف المرمى.ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 952 في مسيرته ليقترب خطوة أخرى نحو تحقيق مبتغاه بتسجيل ألف هدف قبل اعتزاله.