زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الأخير
رونالدو يقود النصر لفوز "قاتل" على الفيحاء
رياضة
2025-11-01 | 16:10
المصدر:
وكالات
106 شوهد
حقق
نادي النصر
فوزا "قاتلا" على ضيفه
الفيحاء
بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة
الدوري السعودي للمحترفين
"دوري روشن".
وقص
جيسون
ريميسيرو شريط افتتاح أهداف المباراة لصالح نادي
الفيحاء
في الدقيقة 13، بعد انفراده بحارس مرمى
نادي النصر
نواف العقيدي
قبل أن يرفع الكرة بدقة من فوق الحارس لتتهادى إلى الشباك.
وأحرز نادي النصر هدف التعادل سريعا عن طريق
كينغسلي كومان
، ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل على
ساديو ماني
الذي مرر الكرة.
وسجل
كريستيانو رونالدو
هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من كومان، ليراوغ
رونالدو
الحارس ويضع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، منح الحكم ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، انبرى لها رونالدو بنجاح، حيث سدد كرة قوية في سقف المرمى.
ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 952 في مسيرته ليقترب خطوة أخرى نحو تحقيق مبتغاه بتسجيل ألف هدف قبل اعتزاله.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الغاني قدوس يقود توتنهام لفوز مثير
10:21 | 2025-10-04
محققا إنجازا فرديا.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز "مثير" في الدوري الأمريكي
04:15 | 2025-09-21
هدية تونسية.. صلاح يقود ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي
11:18 | 2025-09-14
رونالدو يعلق على إقصاء النصر عن كأس ملك السعودية: نقف شامخين
11:59 | 2025-10-29
رونالدو
النصر
الدوري السعودي للمحترفين
بطولة الدوري السعودي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
الدوري السعودي
كينغسلي كومان
نواف العقيدي
نادي النصر
ريال مدريد يهزم فالنسيا برباعية
18:13 | 2025-11-01
آرسنال يبتعد بصدارة البريميرليج بفوز جديد على بيرنلي
13:12 | 2025-11-01
هل ستؤثر مسلسلات لامين العاطفية على مستواه؟
12:30 | 2025-11-01
لامين يامال ينفصل عن صديقته نيكي نيكول
11:02 | 2025-11-01
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
10:58 | 2025-11-01
هل ادار ليفربول وجه عن أرني سلوت؟
09:38 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
39.8%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
22.02%
06:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
06:45 | 2025-11-01
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
محليات
12.01%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
أمن
9.98%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
محليات
8.82%
13:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
13:57 | 2025-10-31
بعد الخسارة من لبنان.. منتخب ناشئة العراق يودع بطولة غرب آسيا
رياضة
7.38%
10:09 | 2025-10-31
بعد الخسارة من لبنان.. منتخب ناشئة العراق يودع بطولة غرب آسيا
10:09 | 2025-10-31
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
15:24 | 2025-11-01
بالفيديو: طلاب يعتدون بالضرب على استاذهم
10:32 | 2025-11-01
شاب يوثق ابن يعتدي بالضرب على أبيه.. فيديو
10:31 | 2025-11-01
وزير التربية: لن نوقع على بياض ولن نهدر أموال الدولة
09:29 | 2025-11-01
السامرائي من الفلوجة: لا نسعى لأن نكون زعماء بل نعمل لخدمة أهلنا
08:09 | 2025-11-01
استهداف المسيرات الاوكرانية بمسيرات مضادة روسية على ارض المعركة
07:30 | 2025-11-01
نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس يستعرض زي الهالوين الخاص به
05:33 | 2025-11-01
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
05:18 | 2025-10-31
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
03:58 | 2025-10-31
أب لأربعة أطفال... علاج خاطئ يشل حركة عبدالله حركته في المشي!
03:02 | 2025-10-31
