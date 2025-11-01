ريال مدريد يهزم فالنسيا برباعية

وسجل أهداف في المباراة، "ثنائية" وجود بيلينجهام وألفارو كاريراس في الدقائق (19، 31، 44، 82).

وبهذا الانتصار رفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.