المنتخب العراقي يبدأ العد التنازلي لمواجهتي الإمارات الحاسمتين

وأوضح المنسق الإعلامي سلام المناصير أن الوفد الإداري للمنتخب يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية والإدارية لمعسكر ، فضلاً عن التنسيق مع الجانب الإماراتي بشأن البروتوكول المعتمد من قبل لجان المسابقات في الاتحادين الدولي والآسيوي الخاص بمباريات الملحق.وبين أن موعد انضمام اللاعبين المحترفين سيتزامن مع انطلاق فترة التوقف الدولي التي حددها (فيفا) بين العاشر والثامن عشر من تشرين الثاني الحالي، بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب من قبل المدرب غراهام .وأضاف أن سيكشف قريباً عن آلية انضمام اللاعبين المحليين والمحترفين المتاحين حالياً الذين يمكن أن يتواجدوا في التجمع المرتقب قبل انطلاق النافذة الدولية، ولا سيما بعد قرار بإيقاف منافسات ابتداءً من الأول من تشرين الثاني، بهدف منح المنتخب فرصة مثالية للتحضير الفني والبدني قبل خوض مواجهتي الإمارات الحاسمتين.وختم المناصير تصريحه بالتأكيد على أن التحضيرات تسير وفق برنامج دقيق يسعى من خلاله الملاك التدريبي إلى بلوغ أعلى درجات الجاهزية، طمعاً في الظفر ببطاقة التأهل إلى الملحق العالمي وتمثيل الكرة العراقية على الوجه الأمثل في الاستحقاقات المقبلة.