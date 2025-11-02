اليوم.. سحب قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق في بغداد

وكان فريق دهوك قد توج بلقب النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على زاخو بركلات الترجيح (5 – 3)، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.وسيشهد الدور الثاني مشاركة أندية والبحري والحدود وكربلاء والناصرية وغاز الشمال والمصافي ونفط والحُسين والحشد الشعبي من الدوري المُمتاز، فضلاً عن دهوك وأربيل وأمانة ونفط ميسان والميناء والموصل والكرخ ونوروز والقاسم والكرمة من .وحسب نظام المسابقة، ستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب، وعند انتهاء اللقاء بالتعادل، سيتم إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة من دون خوض أشواط إضافية، ومن المقرر أن تتأهل عشرة أندية من هذه المرحلة، إلى الدور الـ(16)، الذي سيشهد تواجد أصحاب المراكز الستة الأولى من دوري نجوم (الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة وزاخو والنفط).على صعيد متصل، كشفت في ، عن الموعد المقترح لإقامة جولتي الذهاب والإياب من الدور المقبل للمسابقة. وبحسب المقترح الذي سيتم اعتماده على الأغلب بعد موافقة رئيس اتحاد الكرة، فإن جولة الذهاب ستنطلق يومي السادس والسابع من تشرين الثاني الحالي، بينما ستقام جولة الإياب في الخامس عشر والسادس عشر منه وتحديداً في الفترة ما بين مواجهتي والبصرة التي ستجمع منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي من مونديال (2026).