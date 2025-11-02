العراق يحتضن بطولة الخليج للكرة المصغرة ويقدّم ملف استضافة كأس العالم 2029

وقال لفتة إن " ستقام رسمياً ولأول مرة في بغداد خلال الفترة من 12 ولغاية 16 من شهر كانون الثاني المقبل، فيما وعد نائب رئيس ، أشرف بن صالحة، بإقامة بطولتي 2027 وكأس العرب 2028 في "، بحسب "واع".وأضاف أن " تقدّم للاتحاد الدولي بملف استضافة 2029 في بغداد، مؤكداً دعم الاتحاد الدولي للملف، والسعي لجعل العراق عاصمة كروية عربية، والعمل على أن يصبح العراق مركزاً رياضياً على المستوى الآسيوي والدولي من خلال تنظيم البطولات الكبرى".وأوضح لفتة أن " سيستضيف منتخبي التشيك ورومانيا لإقامة مباراتين وديتين في بغداد، بهدف منح اللاعبين الاحتكاك والخبرة الفنية وتحقيق الفائدة قبل البطولات المقبلة".