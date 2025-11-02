العراق يحتضن بطولة الخليج للكرة المصغرة ويقدّم ملف استضافة كأس العالم 2029

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يحتضن بطولة الخليج للكرة المصغرة ويقدّم ملف استضافة كأس العالم 2029

رياضة

2025-11-02 | 04:55
العراق يحتضن بطولة الخليج للكرة المصغرة ويقدّم ملف استضافة كأس العالم 2029
63 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة، فريد لفتة، عن احتضان العراق لمنافسات بطولة كأس الخليج في العام المقبل، مؤكداً تقديم ملف استضافة كأس العالم 2029 في بغداد، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة التونسي، أشرف بن صالحة، في دبي.

وقال لفتة إن "بطولة كأس الخليج ستقام رسمياً ولأول مرة في بغداد خلال الفترة من 12 ولغاية 16 من شهر كانون الثاني المقبل، فيما وعد نائب رئيس الاتحاد الدولي، أشرف بن صالحة، بإقامة بطولتي كأس آسيا 2027 وكأس العرب 2028 في العراق"، بحسب الوكالة الرسمية "واع".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي تقدّم للاتحاد الدولي بملف استضافة كأس العالم 2029 في بغداد، مؤكداً دعم الاتحاد الدولي للملف، والسعي لجعل العراق عاصمة كروية عربية، والعمل على أن يصبح العراق مركزاً رياضياً على المستوى الآسيوي والدولي من خلال تنظيم البطولات الكبرى".

وأوضح لفتة أن "المنتخب الوطني سيستضيف منتخبي التشيك ورومانيا لإقامة مباراتين وديتين في بغداد، بهدف منح اللاعبين الاحتكاك والخبرة الفنية وتحقيق الفائدة قبل البطولات المقبلة".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة إلتشي
11:22 | 2025-11-02
بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية تتجاوز 978 مليون يورو
11:16 | 2025-11-02
منهاج المنتخب العراقي لمواجهتي الإمارات الحاسمتين
10:10 | 2025-11-02
رقم تاريخي.. ميسي أول لاعب في تاريخ MLS يسجل 40 هدفًا في عام واحد
06:21 | 2025-11-02
مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة
06:02 | 2025-11-02
السومرية تنشر نتائج قرعة الدور الثاني لبطولة كأس العراق
05:28 | 2025-11-02
تبعات قصة &quot;حكم الإعدام&quot;.. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
41.16%
00:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
00:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
22.35%
05:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
05:45 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
9.59%
04:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
04:53 | 2025-11-01
العراق يهدر ثروة بمليارات الدولارات وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل
9.22%
02:44 | 2025-11-01
العراق يهدر ثروة بمليارات الدولارات وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل
02:44 | 2025-11-01
دراسة تكشف عن مدى سعادة المهاجرين في المانيا.. مقارنة مثيرة بين العراقيين والسوريين
8.92%
01:16 | 2025-11-01
دراسة تكشف عن مدى سعادة المهاجرين في المانيا.. مقارنة مثيرة بين العراقيين والسوريين
01:16 | 2025-11-01
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
8.77%
12:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
12:57 | 2025-10-31
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
Play
في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
09:41 | 2025-11-02
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
Play
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
14:24 | 2025-11-01
بالفيديو: طلاب يعتدون بالضرب على استاذهم
Play
بالفيديو: طلاب يعتدون بالضرب على استاذهم
09:32 | 2025-11-01
شاب يوثق ابن يعتدي بالضرب على أبيه.. فيديو
Play
شاب يوثق ابن يعتدي بالضرب على أبيه.. فيديو
09:31 | 2025-11-01
وزير التربية: لن نوقع على بياض ولن نهدر أموال الدولة
Play
وزير التربية: لن نوقع على بياض ولن نهدر أموال الدولة
08:29 | 2025-11-01
السامرائي من الفلوجة: لا نسعى لأن نكون زعماء بل نعمل لخدمة أهلنا
Play
السامرائي من الفلوجة: لا نسعى لأن نكون زعماء بل نعمل لخدمة أهلنا
07:09 | 2025-11-01
استهداف المسيرات الاوكرانية بمسيرات مضادة روسية على ارض المعركة
Play
استهداف المسيرات الاوكرانية بمسيرات مضادة روسية على ارض المعركة
06:30 | 2025-11-01
نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس يستعرض زي الهالوين الخاص به
Play
نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس يستعرض زي الهالوين الخاص به
04:33 | 2025-11-01
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
Play
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
04:18 | 2025-10-31
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
Play
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
02:58 | 2025-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.