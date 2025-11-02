السومرية تنشر نتائج قرعة الدور الثاني لبطولة كأس العراق

– رياضة



أجرى ، اليوم الأحد، في مقره ببغداد، قرعة الدور الثاني لبطولة كأس العراق للموسم 2025-2026، والذي سيقام يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، بحضور ممثلي الأندية الـ 20 المتأهلة الى هذا الدور من والمُمتاز.





نوروز × البحري / نوروز

× / ملعب

× / ملعب نادي الموصل

أربيل × / ملعب نادي الناصرية

× / ملعب

القاسم × / ملعب نادي غاز الشمال

الكرمة × / ملعب نادي الرمادي

دهوك × نادي الحسين / ملعب

× / ملعب نادي المصافي

الكرخ × الحدود / ملعب . وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي: