مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل برشلونة بقيادة هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز في محاولة لتضميد جراحه بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في أمام بنتيجة 1-2 على ملعب "سانتياغو برنابيو".ويحاول برشلونة ملاحقة غريمه التقليدي في صدارة والذي يحتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز على بنتيجة 4-0 أمس السبت.بينما يأتي " " في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الرابع (11 مباراة) وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف (11 مباراة).ويحتل إلتشي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بالتساوي مع رايو فاليكانو وأتلتيك بالمركزين التاسع والعاشر من 11 مباراة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD 2 ويتولى مهمة التعليق علي محمد علي.