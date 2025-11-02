رقم تاريخي.. ميسي أول لاعب في تاريخ MLS يسجل 40 هدفًا في عام واحد

بدأت المباراة بقوة من أصحاب الأرض، حيث تقدم مبكرا عبر سام سوريدج من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف جوش باور الهدف الثاني في الدقيقة (45).ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول بقيادة العودة للمباراة، حتى تمكن النجم الأرجنتيني من تقليص الفارق في الدقيقة (89) بعد تمريرة رائعة من زميله وأطلق تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس جو ويليس، ليحافظ على آمال فريقه في التأهل قبل مواجهة الإياب المرتقبة.ورغم سيطرة إنتر على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لناشفيل، إلا أن الفاعلية أمام المرمى كانت في صالح الفريق المضيف الذي استغل فرصه بشكل مثالي، ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة فاصلة ستقام في ميامي الأسبوع المقبل.بتسجيله أمام ناشفيل،عبر جميع المسابقات، متفوقا على أرقام نجوم سابقين مثل ودينيس بوانجا.من المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين إنتر ميامي وناشفيل يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيكون على النجم الأرجنتيني ورفاقه الفوز بأي نتيجة لضمان العبور إلى ربع نهائي الـMLS، وتعول جماهير إنتر ميامي كثيرا على تألق قائدها، الذي ما زال يبرهن في كل مباراة أنه إضافة استثنائية لكرة القدم الأمريكية.وحتى الآن قدم البولغا أداء مميزا مع إنتر ميامي حيث شارك في 38 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 35 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، بمعدل هدف كل 93 دقيقة تقريبًا، وأسهم في جميع البطولات التي خاضها الفريق، طبقا لبيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.يذكر أن فريق إنتر ميامي أنهى الموسم العادي لقسم الشرقي من (MLS) لعام 2025 في المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 34 مباراة، محققًا 19 فوزًا و8 تعادلات و7 هزائم.