منهاج المنتخب العراقي لمواجهتي الإمارات الحاسمتين

وبحسب ، فإن "المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في بغداد اعتباراً من السادس من الشهر الحالي، تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية في التاسع من الشهر ذاته".وأضافت، أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بصفوف المنتخب في أبو ظبي اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً، استعداداً لانطلاق مرحلة التحضيرات النهائية".وأوضحت، أن " سيخوض المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي يوم 13 من الشهر الحالي، على أن تُقام المباراة الثانية في مدينة يوم 18 من الشهر نفسه".ويوم أمس، أعلن ، نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي.في بيان، "في إطار التنسيق المشترك بين لكرة القدم وشقيقه بما يخص تذاكر مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في استاد يوم الخميس الموافق 13/ 11 / 2025".وأضاف: "نود التنويه إلى أن قام بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية بالكامل، وعليه لن تكون هناك تذاكر متاحة للشراء عبر الموقع بالنسبة للجماهير العراقية".واتم البيان، "ونجدد ترحيبنا بكافة اعضاء المنتخب العراقي وجماهيره في بلدهم الثاني دولة ".ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد زايد في أبوظبي، فيما تُقام مواجهة الإياب في يوم 18 من الشهر ذاته.وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في خلال آذار/مارس المقبل.