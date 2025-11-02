بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية تتجاوز 978 مليون يورو

وخلال العام للنادي، كشف الرئيس التنفيذي أن حجم الأعمال ارتفع إلى 978.3 مليون يورو (1.133 مليار دولار)، بزيادة 2.8% عن العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 27.1 مليون يورو (31.5 مليون دولار).وقال دريسن في كلمته: "رغم الأوقات المضطربة وسوق الانتقالات الذي بلغ آفاقاً جديدة، حققنا مرة أخرى إيرادات قياسية وأرباحاً قوية. هذا يُثبت القوة والجوهر الاستثنائيين لنادينا. لسنا هشّين.. مستقرّ".وأوضح أن سياسة النادي المالية ما تزال قائمة على الانضباط والاتزان، مؤكدًا: "لا ننفق أكثر مما نكسب، وهذا النهج سيستمر في توجيهنا خلال السنوات المقبلة".من جانبه، أعلن رئيس النادي أن ميونيخ اكتسب 50 ألف عضو جديد خلال عام 2024، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 432,500 عضو، وهو أكبر عدد من الأعضاء لأي نادٍ رياضي في العالم.كما احتفل أعضاء النادي بتحقيق الفريق بداية تاريخية في الموسم الحالي، بحصيلة 15 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، جعلت بايرن متصدرًا لقائمة الأندية الأوروبية الكبرى من حيث الانطلاقة المثالية.وفي ختام المؤتمر، أعاد الأعضاء انتخاب هربرت هاينر (71 عامًا) رئيسًا للنادي لولاية جديدة، بعد أن تولى المنصب خلفًا لأوليفر هونيس عام 2019، ليواصل مسيرته بثبات ورياضي يُعدّ نموذجًا في عالم كرة القدم.