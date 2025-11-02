الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
موقف غريب في كرة القدم.. اذن لاعب تتسبب بتسلل
موقف غريب في كرة القدم.. اذن لاعب تتسبب بتسلل
رياضة
2025-11-02 | 12:11
304 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
في واقعة تحكيمية نادرة، ألغي هدف لنادي النصر خلال مواجهته مع
الفيحاء
ضمن الجولة السابعة من
دوري روشن السعودي
، بسبب تسلل تم تحديده بـ"جزء من أذن" اللاعب
السنغالي
ساديو ماني
.
ففي الدقيقة 20، حين كان النصر متأخرا بهدف نظيف، تمكن الجناح الفرنسي
كينغسلي كومان
من تسجيل هدف التعادل بعد متابعة عرضية دقيقة من ماني.
لكن تقنية حكم الفيديو (VAR) تدخلت ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود ماني في موقف تسلل في بداية الهجمة.
والمثير أن التسلل لم يحتسب بسبب جزء من جسد ماني يتجاوز خط المدافعين، بل بسبب بروز أذنه قبيل تمريره الكرة إلى كومان، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا حرفيا مبالغا فيه لقانون التسلل.
وعبر المدرب
البرتغالي
لنادي النصر
جورجي جيسوس
عن استيائه من القرار، واصفا إياه بـ"المخزي".
وقال المدرب البرتغالي إنه "من المخجل أن يتم إلغاء هدف سجله لاعبه كينغسلي كومان بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدمه بأذنه فقط عن آخر المدافعين".
ورغم هذا القرار الجدلي، لم يفقد النصر تركيزه، ونجح في قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو
.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة، ليتربع منفردا على صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه
نادي التعاون
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
