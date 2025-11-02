موقف غريب في كرة القدم.. اذن لاعب تتسبب بتسلل

ففي الدقيقة 20، حين كان النصر متأخرا بهدف نظيف، تمكن الجناح الفرنسي من تسجيل هدف التعادل بعد متابعة عرضية دقيقة من ماني.لكن تقنية حكم الفيديو (VAR) تدخلت ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود ماني في موقف تسلل في بداية الهجمة.والمثير أن التسلل لم يحتسب بسبب جزء من جسد ماني يتجاوز خط المدافعين، بل بسبب بروز أذنه قبيل تمريره الكرة إلى كومان، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا حرفيا مبالغا فيه لقانون التسلل.وعبر المدرب لنادي النصر عن استيائه من القرار، واصفا إياه بـ"المخزي".وقال المدرب البرتغالي إنه "من المخجل أن يتم إلغاء هدف سجله لاعبه كينغسلي كومان بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدمه بأذنه فقط عن آخر المدافعين".ورغم هذا القرار الجدلي، لم يفقد النصر تركيزه، ونجح في قلب تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية النجم البرتغالي .وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة، ليتربع منفردا على صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه .