أرنولد يفاجئ الجماهير برسالة

ويتوقع أن يتواجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في قائمة للمواجهة التي تقام في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.وجاءت القرعة لتعيد سريعا لناديه السابق وذلك بعد شد وجذب بشأن انتقاله لريال ، وتعرض الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي لصيحات الاستهجان من جماهير في نهاية الموسم الماضي بعد الإعلان عن رحيله عن النادي.وقال قبل المواجهة المرتقبة في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس": "ليفربول فريق كبير وهذا واضح للغاية وكنت أعلم أن الأمر سينتهي بي عائدا للعب أمام ليفربول، سيحدث ذلك قريبا جدا، لدي مشاعر مختلطة وأعتقد أن تلك ستكون مباراة صعبة للغاية لكنني متحمس لها".وأوضح أرنولد أنه لن يحتفل إذا سجل هدفا بغض النظر عن استقبال جماهير ليفربول له وأضاف: "الجمهور سيقرر الطريقة التي سيستقبلني بها".وتابع: "سأحب ذلك النادي دائما وكنت دائما مشجعا له، سأكون دائما ممتنا على الفرص والأشياء الرائعة التي حققناها معا، ستعيش تلك الذكريات معي للأبد".وأكمل: "مهما كان الأمر لن تتغير مشاعري تجاه ليفربول، لدي ذكريات كثيرة هنا وستظل معي إلى الأبد بغض النظر عن طريقة استقبالي، هذا لن يتغير".يذكر أن أرنولد تخرج من وقضى تسعة مواسم في صفوف الفريق الأول وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي في مناسبتين.