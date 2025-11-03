بعد اختتام بطولة اسيا.. اتحاد الملاكمة الدولي يشيد بقدرات الحكم العراقي حمزة إسماعيل

وقاد الحكم حمزة عددا من النزالات المهمة في الأدوار الاولى والنهائية التي جمعت نخبة من أبرز وأقوى ملاكمي القارة الصفراء، حيث نجح في قيادتها الى بر الأمان، ليحصل على اشادة كبيرة من التابعة إلى .وكان ، قد اختار العراقي ضمن قائمة الحكام الرسمية التي ضمت اكثر من ٢٥ حكما من مختلف أنحاء العالم لإدارة نزالات الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في مملكة .وسبق للحكم حمزة أن شارك في قيادة العديد من البطولات العربية والآسيوية خلال الفترة الماضية، وحقق خلالها نجاحات كبيرة أسهمت في أن يقع الاختيار عليه ضمن كوكبة الحكام الدوليين الذي قادوا بجدارة كبيرة منافسات رياضة الفن النبيل في البحرين.