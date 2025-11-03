الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545761-638977486963174604.jpeg
بعد اختتام بطولة اسيا.. اتحاد الملاكمة الدولي يشيد بقدرات الحكم العراقي حمزة إسماعيل
رياضة
2025-11-03 | 01:36
61 شوهد
السومرية
نيوز-رياضة
اشاد
الاتحاد الدولي للملاكمة
، بالقدرات الفنية بالحكم العراقي الدولي حمزة اسماعيل، ونجاحه في قيادة العديد من النزالات المهمة في دورة الالعاب الاسيوية التي اختتمت امس الاول في العاصمة البحرينية
المنامة
.
وقاد الحكم
الدولي العراقي
حمزة
إسماعيل خليل
عددا من النزالات المهمة في الأدوار الاولى والنهائية التي جمعت نخبة من أبرز وأقوى ملاكمي القارة الصفراء، حيث نجح في قيادتها الى بر الأمان، ليحصل على اشادة كبيرة من
لجنة التقييم
التابعة إلى
الاتحاد الدولي للعبة
.
وكان
الاتحاد الدولي للملاكمة
، قد اختار
الحكم الدولي
العراقي
حمزة إسماعيل
ضمن قائمة الحكام الرسمية التي ضمت اكثر من ٢٥ حكما من مختلف أنحاء العالم لإدارة نزالات الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في مملكة
البحرين
.
وسبق للحكم حمزة
إسماعيل
أن شارك في قيادة العديد من البطولات العربية والآسيوية خلال الفترة الماضية، وحقق خلالها نجاحات كبيرة أسهمت في أن يقع الاختيار عليه ضمن كوكبة الحكام الدوليين الذي قادوا بجدارة كبيرة منافسات رياضة الفن النبيل في البحرين.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
اتحاد الملاكمة الدولي
دورة ملاكمة اسيا
حمزة اسماعيل
الاتحاد الدولي للملاكمة
الاتحاد الدولي للعبة
الاتحاد الدولي
اتحاد الملاكمة
الدولي العراقي
الاتحاد الدول
السومرية نيوز
إسماعيل خليل
