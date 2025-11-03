Alsumaria Tv
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
المزيد
الشرطة يبحث عن فوزه الأول أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

رياضة

2025-11-03 | 03:05
الشرطة يبحث عن فوزه الأول أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا
0 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يبحث فريق الشرطة لكرة القدم عن فوزه الأول، عندما يواجه تراكتور سازي الإيراني، اليوم عند الساعة السابعة مساء، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، في مباراة سيكون شعارها التعويض بالنسبة لـ(القيثارة)، من أجل الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.

ويقف (القيثارة) في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير، برصيد نقطة واحدة، من تعادل واحد أمام السد القطري بهدف لمثله، بينما خسر في مواجهتي الغرافة القطري والاتحاد السعودي، وبالتالي يمثل لقاء اليوم فرصة مناسبة لـ(الأخضر) بغية ترك منطقة القاع والتقدم نحو المراكز الأولى، من أجل الإبقاء على حظوظه في نيل بطاقة مؤهلة للدور المقبل.

وسيفتقد الشرطة في مباراة اليوم خدمات لاعبه بسام شاكر بسبب الإصابة، وفي المقابل يعول المدرب المصري مؤمن سليمان على بقية عناصره، لتحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من صعوبة المهمة.

من جهته يتواجد تراكتور في المرتبة الخامسة، برصيد (5 نقاط)، من فوز على الشارقة الإماراتي وتعادلين أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.

ويمتلك الفريق الإيراني أسماء مميزة في صفوفه من أمثال الحارس الدولي الإيراني علي رضا بيرافاند وشجاع خليل زاده والصربي الكسندر سيدلار وسيد مهدي حسيني والرباعي الكرواتي المؤلف من تيبور خليلوفيتش وايغور بوستونجسكي وتوميسلاف ودرويك، فضلاً عن الألباني ريجي لوشكيا ومهدي ترابي والأوزبكي اوديليجون زامروبيكوف، وغيرهم، في حين يقوده المدرب الكرواتي دراغون.

على صعيد متصل عقد أمس الأحد المؤتمر الفني الخاصّ بلقاء الشرطة وتراكتور الإيراني، وتم خلاله اعتماد ارتداء القيثارة الزي الأخضر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون السماوي، أما فريق تراكتور فسيرتدي القميص الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأسود.
تجدر الإشارة إلى أن نظام المسابقة القارية ينص على تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الدور الثاني.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

