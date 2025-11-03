الشرطة يبحث عن فوزه الأول أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

ويقف (القيثارة) في المركز ما قبل الأخير، برصيد نقطة واحدة، من تعادل واحد أمام السد بهدف لمثله، بينما خسر في مواجهتي القطري والاتحاد السعودي، وبالتالي يمثل لقاء اليوم فرصة مناسبة لـ(الأخضر) بغية ترك منطقة والتقدم نحو المراكز الأولى، من أجل الإبقاء على حظوظه في نيل بطاقة مؤهلة للدور المقبل.وسيفتقد الشرطة في مباراة اليوم خدمات لاعبه بسبب الإصابة، وفي المقابل يعول المدرب المصري على بقية عناصره، لتحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من صعوبة المهمة.من جهته يتواجد تراكتور في المرتبة الخامسة، برصيد (5 نقاط)، من فوز على الشارقة الإماراتي وتعادلين أمام الوحدة وشباب الإماراتيين.ويمتلك أسماء مميزة في صفوفه من أمثال الحارس الدولي الإيراني بيرافاند وشجاع خليل زاده والصربي سيدلار وسيد مهدي حسيني والرباعي الكرواتي المؤلف من تيبور خليلوفيتش وايغور بوستونجسكي وتوميسلاف ودرويك، فضلاً عن الألباني ريجي لوشكيا ومهدي ترابي والأوزبكي اوديليجون زامروبيكوف، وغيرهم، في حين يقوده المدرب الكرواتي دراغون.على صعيد متصل عقد أمس الأحد المؤتمر الفني الخاصّ بلقاء الشرطة وتراكتور الإيراني، وتم خلاله اعتماد ارتداء القيثارة الزي الأخضر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون السماوي، أما فريق تراكتور فسيرتدي الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأسود.تجدر الإشارة إلى أن نظام المسابقة القارية ينص على تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الدور الثاني.