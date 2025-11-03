نيكي نيكول تكشف كواليس انفصالها عن لامين يامال

وكان قد أكد مؤخرا انفصاله عن بعد بضعة أشهر من مواعدته للمغنية الأرجنتينية وهي العلاقة التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام والعالمية.وفي الساعات الماضية صرحت نيكي نيكول عبر الصحفي جوردي مارتين بأن علاقتها مع لامين قد انتهت رسميا مشيرة إلى أنهما لم يتواصلا منذ مغادرتها لمدينة برشلونة وانفصالهما جاء بعيدا عن نية الإعلان لكنه أصبح أمرا لا مفر منه بسبب الظروف التي فرضت ذلك مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة أو اتهام تجاه لامين ومشددة على براءته من تلك الاتهامات التي لم تكن صحيحة يوما ولم تطرح بشكل علني بسبب حرصها على الحقيقة.كما قامت نيكول البالغة من العمر 25 عاما بحذف جميع الصور المشتركة مع لامين من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة اعتبرت تأكيدا على انتهاء العلاقة بينهما.ورد نجم برشلونة بالمثل حيث حذف بدوره جميع الصور التي جمعته بنيكي نيكول من صفحاته الرسمية.وكان الثنائي قد ارتبط بعلاقة منذ عيد ميلاد لامين خلال الصيف الماضي وبعد سلسلة من الشائعات ظهرا معا في وبرشلون، كما شوهدت نيكول وهي تحضر تدريبات الفريق وترافقه أكثر من مرة.