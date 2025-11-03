نيكي نيكول تكشف كواليس انفصالها عن لامين يامال

الصفحة الرئيسية
البث المباشر
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
2025-11-03 | 03:31
512 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
خرجت المغنية الأرجنتينية
نيكي
نيكول
عن صمتها لتكشف كواليس انفصالها عن
لامين يامال
نجم برشلونة بعد أخبار خيانته لها.
وكان
لامين يامال
قد أكد مؤخرا انفصاله عن
نيكي
نيكول
بعد بضعة أشهر من مواعدته للمغنية الأرجنتينية وهي العلاقة التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام
الإسبانية
والعالمية.
وفي الساعات الماضية صرحت نيكي نيكول عبر الصحفي جوردي مارتين بأن علاقتها مع لامين قد انتهت رسميا مشيرة إلى أنهما لم يتواصلا منذ مغادرتها لمدينة برشلونة وانفصالهما جاء بعيدا عن نية الإعلان لكنه أصبح أمرا لا مفر منه بسبب الظروف التي فرضت ذلك مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة أو اتهام
بالخيانة
تجاه لامين ومشددة على براءته من تلك الاتهامات التي لم تكن صحيحة يوما ولم تطرح بشكل علني بسبب حرصها على الحقيقة.
كما قامت نيكول البالغة من العمر 25 عاما بحذف جميع الصور المشتركة مع لامين من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة اعتبرت تأكيدا على انتهاء العلاقة بينهما.
ورد نجم برشلونة بالمثل حيث حذف بدوره جميع الصور التي جمعته بنيكي نيكول من صفحاته الرسمية.
وكان الثنائي قد ارتبط بعلاقة منذ عيد ميلاد لامين خلال الصيف الماضي وبعد سلسلة من الشائعات ظهرا معا في
موناكو
وبرشلون، كما شوهدت نيكول وهي تحضر تدريبات الفريق وترافقه أكثر من مرة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
نيكي نيكول
لامين يامال
برشلونة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الإسبانية
الأرجنتين
السومرية
بالخيانة
موناكو
