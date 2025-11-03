بعد الكلاسيكو.. فليك يوجه رسالة الى راشفورد

وسجل راشفورد هدفه من زاوية ضيقة ليتوج الفوز الذي وضع حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر.وسجل الدولي الإنجليزي ستة أهداف في كافة المسابقات منذ انتقاله إلى برشلونة بنظام الإعارة من في يوليو الماضي.وقال فليك للصحافيين: عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا، لكنه بحاجة لأن يكون حاسمًا أمام المرمى.وأضاف: أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهم للغاية.