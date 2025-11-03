تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026

وتواجد الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقب، في التي ضمت كذلك فريقين عربيين.ولم يحدث الديربي القاهري الذي توقعه كثيرون بين وبيراميدز المصريين حيث وقع الأحمر في المجموعة الثانية والسماوي في الأولى.وسيتواجد مع الأهلي في المجموعة الثانية يانغ أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل والجيش .أما مجموعة بيراميدز الأولى فضمت نهضة وريفرز وباور ديناموز الزامبي.بينما جاء الجنوب أفريقي على رأس المجموعة الثالثة التي ضمت كذلك ثنائي عربي هما الجزائري والهلال مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.أما المجموعة الرابعة فضمت الترجي الرياضي وسيمبا التنزاني وستاد مالي المالي وبترو أتلتيكو الكونغولي.