زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545811-638977753823205496.jpg
تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2026
رياضة
2025-11-03 | 09:02
71 شوهد
تعرف على نتائج قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2025-2026 والتي سحبت اليوم الاثنين في جوهانسبرج.
وتواجد
الأهلي المصري
الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقب، في
المجموعة الثانية
التي ضمت كذلك فريقين عربيين.
ولم يحدث الديربي القاهري الذي توقعه كثيرون بين
الأهلي
وبيراميدز المصريين حيث وقع الأحمر في المجموعة الثانية والسماوي في الأولى.
وسيتواجد مع الأهلي في المجموعة الثانية يانغ أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل
الجزائري
والجيش
الملكي المغربي
.
أما مجموعة بيراميدز الأولى فضمت نهضة
بركان
المغربي
وريفرز
يونايتد
النيجيري
وباور ديناموز الزامبي.
بينما جاء
صن داونز
الجنوب أفريقي على رأس المجموعة الثالثة التي ضمت كذلك ثنائي عربي هما
مولودية الجزائر
الجزائري والهلال
السوداني
مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.
أما المجموعة الرابعة فضمت الترجي الرياضي
التونسي
وسيمبا التنزاني وستاد مالي المالي وبترو أتلتيكو الكونغولي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
افريقيا
القرعة
النتائج
الجيش الملكي المغربي
المجموعة الثانية
مولودية الجزائر
الملكي المغربي
الأهلي المصري
الجيش الملكي
السوداني
صن داونز
