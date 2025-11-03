قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في أبطال أوروبا

جاءت قائمة على الشكل التالي:حراس المرمى: - أندريه لونين - فران .الدفاع: إيدير ميليتاو - - راؤول أسينسيو - فران غارسيا - فيرلان - دين هويسن - كاريراس.الوسط: - إدواردو كامافينغا - فيديريكو - أوريليان تشواميني - أردا غولر - .الهجوم: - إندريك - - - غارسيا - براهيم دياز.ويحل ريال ضيفاً على في أنفيلد مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.