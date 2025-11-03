اول تعليق من صلاح على "محنة" ليفربول.. الى ماذا يحتاج؟

وساهم في فوز فريقه على بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "البريميرليغ"، بتسجيله هدف التقدم "للريدز" في نهاية الشوط الأول.وقال صلاح البالغ من العمر 33 عاما لشبكة "TNT Sports" البريطانية: "إنه فوز مهم للغاية، لقد تعرضنا لبعض الخسائر في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكنني سعيد لأننا بدأنا في العودة إلى المسار الصحيح الآن".وأضاف: "إنه فوز جيد قبل مباراتين مهمتين للغاية، ضد ومانشستر سيتي، إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا".وأعرب محمد صلاح عن ثقته بأن ناديه سيظهر بشكل جيد خلال الأيام القادمة، إذ قال: "لقد قلت منذ البداية، أنا أعرف كرة القدم، ولعبت فيها لسنوات عديدة، إن هذا الموسم سيكون صعبا للغاية علينا".وأكمل: "كان لدينا بعض اللاعبين الجدد، تعاقدنا معهم بشكل جيد للغاية، لكنهم يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع التشكيل القديم، كما خسرنا بعض اللاعبين الجيدين أيضا".وأوضح النجم المصري "نحن بحاجة فقط إلى الوقت للتكيف ومعرفة طريقة اللعب فيما بيننا"، مؤكدا "أعتقد أننا سنكون بخير".يذكر أن محمد وصل لهدفه رقم 250 بقميص "الريدز" بعد الهدف الذي أحرزه في شباك ، ليعادل رقم القياسي للمساهمة بأكثر عدد من الأهداف لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (276 هدفا).وساهم النجم المصري في تسجيل 276 هدفا لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 187 هدفا و88 تمريرة حاسمة، خلال 298 مباراة.وعادل محمد صلاح في جميع مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز (في صفوف وليفربول معا) رقم بـ279 مشاركة في أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 190 هدفا وساهم بنحو 89 تمريرة حاسمة ولا يتفوق عليه في تاريخ المسابقة سوى (324) وواين روني (311) بتسجيلهما أهدافا وتمريرات حاسمة مجتمعة.