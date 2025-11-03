تواجد عربي.. ديمبلي ومبابي ويامال في تشكيل عام 2025

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد، قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أعلى نسب تصويت للتواجد في التشكيل المثالي.وكان "فيفبرو" قد أعلن في وقت سابق عن قائمة تضم 26 لاعبًا، في الوقت الذي صوت فيه أكثر من 26 ألف لاعب كرة قدم محترف من 68 دولة لاختيار فريقهم المثالي عن أدائهم في الفترة من 15 تموز 2024 إلى 3 آب 2025.حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس - سيتي).الدفاع: نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - الهولندي (ليفربول) - (باريس سان جيرمان).الوسط: البرتغالي فينتينيا (باريس سان جيرمان) - الإسباني بيدري (برشلونة) - الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد) - الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي).الهجوم: الفرنسي (باريس سان جيرمان) - الفرنسي (ريال مدريد) - (برشلونة).