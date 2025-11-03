الصفحة الرئيسية
غزة.. تهديد إسرائيلي بعودة العمليات بعد ملف الأسرى
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545835-638977863207904178.jpg
تواجد عربي.. ديمبلي ومبابي ويامال في تشكيل عام 2025
رياضة
2025-11-03 | 12:01
المصدر:
موقع كووورة
76 شوهد
أعلن
الاتحاد الدولي
للاعبين المحترفين "فيفبرو"، اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن التشكيل المثالي لعام 2025، والذي يضم أفضل 11 لاعبًا.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد، قائمة اللاعبين الذين حصلوا على أعلى نسب تصويت للتواجد في التشكيل المثالي.
وكان "فيفبرو" قد أعلن في وقت سابق عن قائمة تضم 26 لاعبًا، في الوقت الذي صوت فيه أكثر من 26 ألف لاعب كرة قدم محترف من 68 دولة لاختيار فريقهم المثالي عن أدائهم في الفترة من 15 تموز 2024 إلى 3 آب 2025.
وضم التشكيل المثالي لعام 2025 من "فيفبرو":
حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس
سان جيرمان
-
مانشستر
سيتي).
الدفاع:
البرتغالي
نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - الهولندي
فيرجيل فان دايك
(ليفربول) -
المغربي
أشرف حكيمي
(باريس سان جيرمان).
الوسط: البرتغالي فينتينيا (باريس سان جيرمان) - الإسباني بيدري (برشلونة) - الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد) - الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي).
الهجوم: الفرنسي
عثمان ديمبلي
(باريس سان جيرمان) - الفرنسي
كيليان مبابي
(ريال مدريد) -
لامين يامال
(برشلونة).
