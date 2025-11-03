الشرطة يخسر أمام تراكتورسازي تبريز في أبطال آسيا النخبة

خسر فريق الشرطة العراقي، مساء الاثنين، أمام تراكتورسازي تبريز الإيراني في دوري أبطال النخبة.

وانتهت المباراة التي جرت في بفوز تبريز بهدف نظيف سجله في الدقيقة 27. وبهذه النتيجة يرفع رصيده الى ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.