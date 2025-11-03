الشرطة يخسر أمام تراكتورسازي في أبطال آسيا للنخبة

خسر فريق الشرطة العراقي، مساء الاثنين، أمام نظيره تراكتورسازي تبريز الإيراني في دوري أبطال للنخبة.

وانتهت المباراة التي جرت في بفوز تبريز بهدف نظيف سجله في الدقيقة 27. وبهذه النتيجة يرفع رصيده الى ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.