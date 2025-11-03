الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
o
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الشرطة يخسر أمام تراكتورسازي في أبطال آسيا للنخبة
الشرطة يخسر أمام تراكتورسازي في أبطال آسيا للنخبة
رياضة
2025-11-03 | 12:54
المصدر:
السومرية نيوز
211 شوهد
خسر فريق الشرطة العراقي، مساء الاثنين، أمام نظيره تراكتورسازي تبريز الإيراني في دوري أبطال
آسيا
للنخبة.
وانتهت المباراة التي جرت في
إيران
بفوز تبريز بهدف نظيف سجله
مهدي ترابي
في الدقيقة 27.
وبهذه النتيجة يرفع
الفريق الإيراني
رصيده الى ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الشرطة
تراكتورسازي تبريز
الفريق الإيراني
مهدي ترابي
العراق
إيران
آسيا
