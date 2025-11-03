رونالدو يحصل على جائزتين جديدتين

وقاد إلى انتزاع فوز صعب من ضيفه نادي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري "روشن" للمحترفين، وحصل "صاروخ " بالتالي على رجل المباراة.وأفادت رابطة دوري "روشن" عبر حسابها على منصة "X" عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب ضمن الجولة السابعة من اختيار الجماهير.كما أعلنت الرابطة عن حصول النجم المخضرم البالغ من العمر 40 عاما، على جائزة صاحب أجمل هدف ضمن الجولة ذاتها أيضا.