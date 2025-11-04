غموض بشأن استمرار تير شتيغن مع برشلونة

وكان خضع لعملية جراحية في مدينة الفرنسية قبل نحو ثلاثة أشهر، لعلاج آلام مزمنة في أسفل الظهر، أجرتها الطبيبة أميلي ليجليسي تحت إشراف طبيب برشلونة إغناسي مويكس.وأعلن في حينها غيابه لمدة ثلاثة أشهر، مع إرسال التقرير الطبي إلى من أجل رفع اسمه مؤقتا من القائمة وتخفيض راتبه.ومع انتهاء المدة المحددة لغيابه، لم يعد تير شتيغن بعد إلى التدريبات الجماعية، كما لم يحصل على التصريح الطبي للعودة إلى اللعب، وسط توقعات بأن يمتد غيابه حتى المقبل أو مطلع يناير.وتعود تفاصيل الأزمة إلى فترة ما قبل انطلاق الموسم الحالي؛ إذ عانى الحارس الألماني من آلام في الظهر منعته من المشاركة في التحضيرات الصيفية.وفي 24 يوليو الماضي، أعلن برشلونة خضوعه لعملية جراحية، قبل أن يبدأ النادي في الرابع من أغسطس إجراءات تأديبية ضده، بسبب رفضه إرسال تقرير إصابته إلى ؛ ما زاد من تعقيد الموقف بين الطرفين