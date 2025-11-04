الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545969-638978543132598989.jpg
العراق بالمجموعة الثانية في خليجي دون 23 عاماً
رياضة
2025-11-04 | 06:57
213 شوهد
السومرية نيوز
– رياضي
وقع منتخبنا الأولمبيُّ في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولةِ
كأس الخليج
لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولةِ
قطر
للفترة من الرابع ولغاية 16 من شهر كانون الأول المقبل.
وذكر بيان مقتضب للاتحاد العراقي لكرة القدم تابعته
السومرية نيوز
، أن "منتخبنا الأولمبيّ وقع في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولةِ
كأس الخليج
لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولةِ
قطر
".
وأضاف ان "البطولة تبدأ في الرابع من كانون الأول المقبل وتستمر لغاية الـ16 من الشهر ذاته".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المنتخب
العراقي
المجموعة الثانية
السومرية نيوز
اتحاد العراق
سومرية نيوز
كأس الخليج
السومرية
العراق
الخليج
