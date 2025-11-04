دولة عربية تقدم عرضا ضخما لروبرت ليفاندوفسكي

وارتبط اسم كثيرًا بعدد من كبار الأندية والأوروبية، حيث زعمت تقارير مؤخرًا وجود اهتمام جاد من 3 أندية كبرى بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم ، وأتلتيكو ، وميلان.ووفقاً لما أفاد به موقع "Fichajes"، فإن مسؤولي برشلونة تلقوا عرضًا بقيمة 35 مليون يورو من لضم .وأشار الموقع إلى أن "إدارة لا تمانع في رحيل اللاعب حال التوصل إلى بديل مناسب، مما يجعل من المرجح أن توافق الإدارة على العرض المقدم خلال الفترة المقبلة".وينتهي عقد المهاجم البولندي مع في صيف عام 2026، إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب يفكر جديًا في الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد نهاية عقده، وخوض تجربة جديدة.وسبق أن أفادت تقارير أن إدارة تجهز عرضاً كبيراً لضم ليفاندوفسكي، الذي يمر حالياً بمرحلة حاسمة في مسيرته الكروية.ومن غير المتوقع أن يُمدد عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بعد حزيران 2026، خاصة مع تراجع دوره في مشروع المدرب ، الذي يهدف إلى بناء فريق يعتمد على عناصر شابة تمثل مستقبل النادي.ولم يتخذ البولندي المخضرم أي قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن، إذ سيعتمد ذلك على مدى رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا، إلى جانب حالته البدنية وقدرته على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات.