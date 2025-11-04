صافرة عراقية لقيادة مباراة الريان القطري أمام الشباب السعودي

وذكرت اللجنة، انه "تم تكليف طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادة مباراة أمام نظيره الشباب السعودي".وذكرت، أن "الطاقم يضم كلاً من الحكم حكماً للساحة، ويساعده كل من وكرار ، إلى جانب وزيد ثامر وأكرم علي".وأضافت، ان "هذه المهمة التحكيمية الجديدة تمثل حضوراً عراقياً مميزاً في البطولات الخليجية".