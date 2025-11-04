ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال

وسجل هدف المباراة الوحيد أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61.وتُعد هذه الهزيمة هي الأولى لريال في البطولة الأوروبية هذا الموسم، بعد 3 انتصارات على التوالي حيث تجمد رصيد عند 9 نقاط في المركز الخامس، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.كما تعتبر هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لريال مدريد ضد ليفربول، بعدما خسر لقاء الموسم الماضي بنتيجة (2-0).