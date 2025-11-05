Alsumaria Tv
صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم

رياضة

2025-11-05 | 02:31
صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم
114 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أقيمت مساء الثلاثاء مواجهات قوية في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث فاز ليفربول على ريال مدريد، في حين سقط باريس سان جرمان أمام بايرن ميونيخ، بينما واصل أرسنال نتائجه المميزة.



أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 3-سان جيلواز (بلجيكا) 1
بودو غليمت (النروج) 0-موناكو (فرنسا) 1
جوفنتوس (إيطاليا) 1-سبورتينغ (البرتغال) 1
ليفربول (إنكلترا) 1-ريال مدريد (إسبانيا) 0
أولمبياكوس (اليونان) 1-أيندهوفن (هولندا) 1
باريس سان جيرمان (فرنسا) 1-بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2
توتنهام (إنكلترا) 4 -اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 0
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات الأربعاء:
بايرن ميونيخ 12 نقطة من 4 مباريات
أرسنال 12 نقطة من 4 مباريات
باريس سان جيرمان 9 نقاط من 4 مباريات
إنتر 9 نقاط من 3 مباريات
ريال مدريد 9 نقاط من 4 مباريات
ليفربول 9 نقاط من 4 مباريات
توتنهام 8 نقاط من 4 مباريات
بوروسيا دورتموند 7 نقاط من 3 مباريات
مانشستر سيتي 7 نقاط من 3 مباريات
سبورتينغ 7 نقاط من 4 مباريات
نيوكاسل يونايتد 6 نقاط من 3 مباريات
برشلونة 6 نقاط من 3 مباريات
تشيلسي 6 نقاط من 3 مباريات
أتلتيكو مدريد 6 نقاط من 4 مباريات
قره باغ 6 نقاط من 3 مباريات
غلطة سراي 6 نقاط من 3 مباريات
أيندهوفن 5 نقاط من 4 مباريات
موناكو 5 نقاط من 4 مباريات
أتالانتا 4 نقاط من 3 مباريات
أينتراخت فرانكفورت 4 نقاط من 4 مباريات
نابولي 4 نقاط من 4 مباريات
مرسيليا 3 نقاط من 3 مباريات
جوفنتوس 3 نقاط من 4 مباريات
كلوب بروج 3 نقاط من 3 مباريات

جدول مباريات اليوم:
(19:45) قره باغ (اذربيجان) - تشيلسي (إنكلترا)
بافوس (قبرص) - فياريال (إسبانيا)
() أياكس (هولندا) - غلطة سراي (تركيا)
كلوب بروج (بلجيكا) - برشلونة (إسبانيا)
إنتر (إيطاليا) - كايرات (كازاخستان)
مرسيليا (فرنسا) - أتالانتا (إيطاليا)
مانشستر سيتي (إنكلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)
بنفيكا (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار، يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.
اخترنا لك
إنريكي يكشف أسباب الهزيمة من بايرن ميونخ
03:10 | 2025-11-05
قرعة كأس آسيا للصالات تضع العراق في مواجهة إندونيسيا وكوريا الجنوبية
02:59 | 2025-11-05
اليوم.. الزوراء يرفع شعار "ردّ الاعتبار" أمام استقلال دوشنبه
02:57 | 2025-11-05
الإمارات تعلن قائمتها الرسمية لمواجهة العراق في تصفيات كأس العالم
01:57 | 2025-11-05
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
17:05 | 2025-11-04
زاخو يهزم العين الإماراتي في دوري أبطال الخليج
13:57 | 2025-11-04
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
Play
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
Play
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
Play
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
Play
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
Play
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
Play
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
Play
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
Play
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
Play
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
03:17 | 2025-11-04
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
Play
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
11:28 | 2025-11-03
