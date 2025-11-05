صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم

أتلتيكو مدريد
(إسبانيا) 3-سان جيلواز (بلجيكا) 1
بودو غليمت (النروج) 0-موناكو (فرنسا) 1
جوفنتوس (إيطاليا) 1-سبورتينغ (البرتغال) 1
ليفربول
(إنكلترا) 1-ريال مدريد
(إسبانيا) 0
أولمبياكوس (اليونان) 1-أيندهوفن (هولندا) 1
باريس سان جيرمان
(فرنسا) 1-بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2
توتنهام (إنكلترا) 4 -اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 0
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات الأربعاء:
بايرن ميونيخ
12 نقطة من 4 مباريات
أرسنال
12 نقطة من 4 مباريات
باريس سان جيرمان
9 نقاط من 4 مباريات
إنتر 9 نقاط من 3 مباريات
ريال مدريد
9 نقاط من 4 مباريات
ليفربول 9 نقاط من 4 مباريات
توتنهام 8 نقاط من 4 مباريات
بوروسيا دورتموند
7 نقاط من 3 مباريات
مانشستر سيتي
7 نقاط من 3 مباريات
سبورتينغ 7 نقاط من 4 مباريات
نيوكاسل يونايتد
6 نقاط من 3 مباريات
برشلونة 6 نقاط من 3 مباريات
تشيلسي
6 نقاط من 3 مباريات
أتلتيكو مدريد 6 نقاط من 4 مباريات
قره باغ 6 نقاط من 3 مباريات
غلطة سراي 6 نقاط من 3 مباريات
أيندهوفن 5 نقاط من 4 مباريات
موناكو 5 نقاط من 4 مباريات
أتالانتا 4 نقاط من 3 مباريات
أينتراخت فرانكفورت 4 نقاط من 4 مباريات
نابولي 4 نقاط من 4 مباريات
مرسيليا 3 نقاط من 3 مباريات
جوفنتوس 3 نقاط من 4 مباريات
كلوب بروج 3 نقاط من 3 مباريات
جدول مباريات اليوم:
(19:45) قره باغ (اذربيجان) - تشيلسي (إنكلترا)
بافوس (قبرص) - فياريال (إسبانيا)
() أياكس (هولندا) - غلطة سراي (تركيا)
كلوب بروج (بلجيكا) - برشلونة (إسبانيا)
إنتر (إيطاليا) - كايرات (كازاخستان)
مرسيليا (فرنسا) - أتالانتا (إيطاليا)
مانشستر
سيتي (إنكلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)
بنفيكا (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية
فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار، يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليغ"، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.