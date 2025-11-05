صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم

(إسبانيا) 3-سان جيلواز (بلجيكا) 1بودو غليمت (النروج) 0-موناكو (فرنسا) 1جوفنتوس (إيطاليا) 1-سبورتينغ (البرتغال) 1(إنكلترا) 1-ريال (إسبانيا) 0أولمبياكوس (اليونان) 1-أيندهوفن (هولندا) 1(فرنسا) 1-بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2توتنهام (إنكلترا) 4 -اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 0ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات الأربعاء:12 نقطة من 4 مباريات12 نقطة من 4 مبارياتباريس 9 نقاط من 4 مبارياتإنتر 9 نقاط من 3 مباريات9 نقاط من 4 مبارياتليفربول 9 نقاط من 4 مبارياتتوتنهام 8 نقاط من 4 مباريات7 نقاط من 3 مباريات7 نقاط من 3 مبارياتسبورتينغ 7 نقاط من 4 مبارياتنيوكاسل 6 نقاط من 3 مبارياتبرشلونة 6 نقاط من 3 مباريات6 نقاط من 3 مبارياتأتلتيكو مدريد 6 نقاط من 4 مبارياتقره باغ 6 نقاط من 3 مبارياتغلطة سراي 6 نقاط من 3 مبارياتأيندهوفن 5 نقاط من 4 مبارياتموناكو 5 نقاط من 4 مبارياتأتالانتا 4 نقاط من 3 مبارياتأينتراخت فرانكفورت 4 نقاط من 4 مبارياتنابولي 4 نقاط من 4 مبارياتمرسيليا 3 نقاط من 3 مبارياتجوفنتوس 3 نقاط من 4 مبارياتكلوب بروج 3 نقاط من 3 مبارياتجدول مباريات اليوم:(19:45) قره باغ (اذربيجان) - تشيلسي (إنكلترا)بافوس (قبرص) - فياريال (إسبانيا)() أياكس (هولندا) - غلطة سراي (تركيا)كلوب بروج (بلجيكا) - برشلونة (إسبانيا)إنتر (إيطاليا) - كايرات (كازاخستان)مرسيليا (فرنسا) - أتالانتا (إيطاليا)سيتي (إنكلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)نيوكاسل يونايتد (إنكلترا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)بنفيكا (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا)ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار، يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة "يوروبا ليغ"، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.