اليوم.. الزوراء يرفع شعار "ردّ الاعتبار" أمام استقلال دوشنبه

وسيقود اللقاء الطاقم التحكيمي الإماراتي بقيادة الدولي أحمد درويش حكماً للساحة، يعاونه سعد المرزوقي وسلطان ، بينما سيتولى مهمة الحكم الرابع.وخسر في الجولة السابقة أمام الفريق الطاجيكي بنتيجة (2 - 1)، وبالتالي فإن لقاء اليوم يعد بمثابة الفرصة المناسبة له من أجل التعويض ومصالحة الأنصار، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل للدور الثاني.وسيكون ممثل كرتنا مطالباً بالجرأة الهجومية، من خلال فرض الكثافة العددية في مناطق المنافس وتنويع الخيارات، إلى جانب عدم إغفال التغطية الدفاعية، لاسيما أن منافسه استقلال يتطلع هو الآخر لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه بالترشح.ويدخل النوارس مواجهة اليوم منتشياً، بعدما حقق فوزين خارج قواعده في الدوري المحلي على حساب والموصل، مسجلاً خمسة أهداف في المباراتين، منها ثنائية للمحترف البحريني مهدي الحميدان، وهدف لكل من والنيجيري إبراهيم توميو والأردني نزار الرشدان، الذين يشكلون نقطة الثقل في هجوم البيضاء.ويقف الزوراء بالترتيب الثالث في المجموعة الرابعة برصيد (3 نقاط)، خلف المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، واستقلال دوشنبه الوصيف الذي يمتلك (6 نقاط)، في حين يتذيل غوا القائمة بدون نقاط.