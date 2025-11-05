الصفحة الرئيسية
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546049-638979270788488801.jpg
إنريكي يكشف أسباب الهزيمة من بايرن ميونخ
رياضة
2025-11-05 | 03:10
234 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف
لويس إنريكي
بعد الخسارة أمام
بايرن ميونخ
عن سبب الهزيمة التي تلقاها
باريس سان جيرمان
للمرة الأولى هذا الموسم بدوري الأبطال.
وفاز
بايرن ميونخ
2-1 على
سان جيرمان
بأقدام الكولومبي
لويس دياز
الذي تحصّل أيضا على بطاقة حمراء.
وقال
لويس إنريكي
إن فريقه قدم "هدايا كبيرة" لبايرن ميونيخ، لكنه أصر على أنه لا يبحث عن أعذار رغم الإصابات المتزايدة في تشكيلة حامل اللقب.
وتأخر
باريس سان جيرمان
في الشوط الأول بنتيجة 2-0 بعد ثنائية لويس دياز قبل أن يطرد الجناح الكولومبي بسبب تدخل خطير على
أشرف حكيمي
الذي خرج مصابا قبل
الاستراحة
، كما استبدل
عثمان ديمبلي
في وقت مبكر.
وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "علينا الانتظار حتى الغد بعد إجراء الفحوصات".
وأضاف: "إصابة عثمان لا علاقة لها بالإصابة السابقة، هذه هي كرة القدم، إنها رياضة قائمة على الالتحامات، كان اللاعب سيء الحظ، لكن هذه الأمور تحدث".
وعانى
باريس
سان
جيرمان
من الإصابات هذا الموسم مع غياب
ديمبلي
وديزيري دوي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وفابيان رويز.
ورغم أن لويس إنريكي أقر بأنه يحتاج إلى إدارة فريقه بشكل أفضل، فإنه لم يبحث عن أعذار، وقال: "في الشوط الأول، كان المنافس الطرف الأفضل، صنعوا فرصا أكثر منا، قدمنا لهم بعض الهدايا الكبيرة".
"عندما تقدم هذا النوع من الهدايا للاعبين بهذا الشكل، فمن الطبيعي أن نخسر المباراة، بل كان من الممكن أن نتلقى المزيد من الأهداف".
وتحسن أداء باريس سان جيرمان بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من ترجمة فترات طويلة من الاستحواذ إلى أهداف.
وبهذه النتيجة يتصدر
بايرن
ميونخ
ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بفارق 3 نقاط.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
بايرن ميونخ يجدد الثقة بمدربه كومباني
07:22 | 2025-10-21
بايرن ميونخ يعلن تمديد عقد كومباني حتى 2029
06:32 | 2025-10-21
سيدات برشلونة يثأرن لرجالهن بسباعية في بايرن ميونخ
10:04 | 2025-10-08
بايرن ميونخ فشل في ضم لامين يامال مقابل 5 ملايين يورو!
06:07 | 2025-09-10
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
قرعة كأس آسيا للصالات تضع العراق في مواجهة إندونيسيا وكوريا الجنوبية
02:59 | 2025-11-05
اليوم.. الزوراء يرفع شعار "ردّ الاعتبار" أمام استقلال دوشنبه
02:57 | 2025-11-05
صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم
02:31 | 2025-11-05
الإمارات تعلن قائمتها الرسمية لمواجهة العراق في تصفيات كأس العالم
01:57 | 2025-11-05
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
17:05 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
43.48%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
24.09%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
12.85%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
8.76%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
6.39%
08:28 | 2025-11-03
مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في العراق
08:28 | 2025-11-03
بقطعة شوكولا... استدرج طفلين وأفرغ شهوته بأفظع طريقة!
منوعات
4.42%
08:01 | 2025-11-03
بقطعة شوكولا... استدرج طفلين وأفرغ شهوته بأفظع طريقة!
08:01 | 2025-11-03
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
06:35 | 2025-11-05
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
03:17 | 2025-11-04
