إنريكي يكشف أسباب الهزيمة من بايرن ميونخ

وفاز 2-1 على بأقدام الكولومبي الذي تحصّل أيضا على بطاقة حمراء.وقال إن فريقه قدم "هدايا كبيرة" لبايرن ميونيخ، لكنه أصر على أنه لا يبحث عن أعذار رغم الإصابات المتزايدة في تشكيلة حامل اللقب.وتأخر في الشوط الأول بنتيجة 2-0 بعد ثنائية لويس دياز قبل أن يطرد الجناح الكولومبي بسبب تدخل خطير على الذي خرج مصابا قبل ، كما استبدل في وقت مبكر.وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "علينا الانتظار حتى الغد بعد إجراء الفحوصات".وأضاف: "إصابة عثمان لا علاقة لها بالإصابة السابقة، هذه هي كرة القدم، إنها رياضة قائمة على الالتحامات، كان اللاعب سيء الحظ، لكن هذه الأمور تحدث".وعانى سان من الإصابات هذا الموسم مع غياب وديزيري دوي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وفابيان رويز.ورغم أن لويس إنريكي أقر بأنه يحتاج إلى إدارة فريقه بشكل أفضل، فإنه لم يبحث عن أعذار، وقال: "في الشوط الأول، كان المنافس الطرف الأفضل، صنعوا فرصا أكثر منا، قدمنا لهم بعض الهدايا الكبيرة"."عندما تقدم هذا النوع من الهدايا للاعبين بهذا الشكل، فمن الطبيعي أن نخسر المباراة، بل كان من الممكن أن نتلقى المزيد من الأهداف".وتحسن أداء باريس سان جيرمان بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من ترجمة فترات طويلة من الاستحواذ إلى أهداف.وبهذه النتيجة يتصدر ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بفارق 3 نقاط.