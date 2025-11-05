بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات

وسيواجه منتخب منافسه الإماراتي ذهابًا في 13 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، من أجل تحديد ممثل قارة في الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، والمقرر إقامته في في مارس/ آذار المقبل.ومن المؤمل أن يعلن المدرب قائمة المنتخب العراقي قبل نهاية الأسبوع الحالي، تمهيدًا لبدء المعسكر التدريبي في العاصمة يوم الخميس المقبل، ومن ثم التوجه إلى للقاء الأبيض الإماراتي.