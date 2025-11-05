بعد الغد.. منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية لمواجهة الامارات بملحق المونديال

وقال إعلام في بيان ورد لـ ، انه "تقرر خوض الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني بعد يوم غد الجمعة، عند الساعة الرابعة عصرًا".وذكرت القناة الإعلامية للمنتخب، مطلع الأسبوع الجاري، أن "المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في اعتباراً من السادس من الشهر الحالي، تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية في التاسع من الشهر ذاته".وأضافت أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بصفوف المنتخب في أبو ظبي اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً، استعداداً لانطلاق مرحلة التحضيرات النهائية".وأوضحت، أن "المنتخب الوطني سيخوض المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي من الشهر الحالي، على أن تُقام المباراة الثانية في مدينة يوم 18 من الشهر نفسه".