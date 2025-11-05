بعد الغد.. منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية لمواجهة الامارات بملحق المونديال

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد الغد.. منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية لمواجهة الامارات بملحق المونديال

رياضة

2025-11-05 | 08:40
بعد الغد.. منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية لمواجهة الامارات بملحق المونديال
96 شوهد

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد غد الجمعة، أولى وحداته التدريبة استعدادا لملاقاة نظيره الاماراتي في الملحق الاسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال إعلام المنتخب الوطني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر خوض الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني بعد يوم غد الجمعة، عند الساعة الرابعة عصرًا".
وذكرت القناة الإعلامية للمنتخب، مطلع الأسبوع الجاري، أن "المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في بغداد اعتباراً من السادس من الشهر الحالي، تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في التاسع من الشهر ذاته".
وأضافت أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بصفوف المنتخب في أبو ظبي اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً، استعداداً لانطلاق مرحلة التحضيرات النهائية".
وأوضحت، أن "المنتخب الوطني سيخوض المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي يوم 13 من الشهر الحالي، على أن تُقام المباراة الثانية في مدينة البصرة يوم 18 من الشهر نفسه".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رودريغو "شبح" في مدريد للشهر الثامن.. داخل الملعب لكن لا يرى
11:05 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
إنريكي يكشف أسباب الهزيمة من بايرن ميونخ
03:10 | 2025-11-05
قرعة كأس آسيا للصالات تضع العراق في مواجهة إندونيسيا وكوريا الجنوبية
02:59 | 2025-11-05
اليوم.. الزوراء يرفع شعار "ردّ الاعتبار" أمام استقلال دوشنبه
02:57 | 2025-11-05
صدامات مرتقبة في دوري الأبطال.. تعرف على الترتيب وجدول مباريات اليوم
02:31 | 2025-11-05
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
Play
بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
09:46 | 2025-11-05
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
Play
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
06:35 | 2025-11-05
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
Play
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
Play
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
Play
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
Play
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
Play
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
Play
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
Play
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
Play
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.