رودريغو "شبح" في مدريد للشهر الثامن.. داخل الملعب لكن لا يرى

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يعلن عن جائزة جديدة خلال قرعة مونديال 2026
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رودريغو "شبح" في مدريد للشهر الثامن.. داخل الملعب لكن لا يرى

رياضة

2025-11-05 | 11:05
رودريغو &quot;شبح&quot; في مدريد للشهر الثامن.. داخل الملعب لكن لا يرى
85 شوهد

واصل الجناح البرازيلي رودريغو صيامه التهديفي مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ليستمر الجدل حول مستواه.

وشارك رودريغو كبديل في المباراة التي خسرها ريال مدريد 0-1 أمام ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، وفشل مجددا في الوصول لشباك خصوم "الميرينغي".
ولم يسجل رودريغو أي هدف في مباراة رسمية مع ريال مدريد منذ 8 أشهر، حيث كان آخر أهدافه في الرابع من مارس/ آذار الماضي، أي منذ 245 يوما.
وكان أتلتيكو مدريد آخر ضحايا الجناح البرازيلي، لكن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته، بعد خروج الفريق من دوري الأبطال، ثم خسارة كأس الملك والدوري.
حرمت الإصابات رودريغو من المشاركة بصفة مستمرة مع ريال مدريد، رغم ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للفريق، في قدراته، كما أن مكانته اختلفت مع الإسباني تشابي ألونسو، الذي وضعه خارج حساباته خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025.
كان الموسم الجديد يبدو مختلفا بالنسبة لرودريغو، الذي سجل في المباراة الودية الوحيدة للموسم التحضيري، وشارك أساسيا في المباراة الثانية بالدوري.
ومع ذلك، فإن مشاركاته القصيرة في بداية الموسم لم تُترجم إلى مساهمات للفريق: صفر أهداف وتمريرة حاسمة واحدة فقط، مما ترك البرازيلي في وضع حرج.
وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصبح البرازيلي بمثابة "شبح" في مباريات ريال مدريد، يفشل في وضع بصمة مميزة تمنحه ثقة مدربه للوجود في التشكيل الأساسي.
ومع منتخب البرازيل كان الأمر مختلفا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد رودريغو إلى المنتخب بعد 7 أشهر، وصرح حينها: "لا أحب الحديث عن ذلك، لكن يمكنني القول إنني تعافيت وأصبحت شخصا ولاعبا أفضل".
وأتم: "أنا في حالة نفسية جيدة وآمل أن أظهر ذلك هذا الموسم".
وقد انعكس ذلك على أرض الملعب، بعد أيام، حيث سجل هدفين ضد كوريا الجنوبية وكان لاعبا مؤثرا ضد اليابان رغم الهزيمة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
"فيفا" يعلن عن جائزة جديدة خلال قرعة مونديال 2026
14:16 | 2025-11-05
كبار أوروبا يطاردون راشفورد.. بزغ نجمه مع الكتالوني
13:14 | 2025-11-05
الزوراء يهزم استقلال دوشنبه في أبطال آسيا 2
12:55 | 2025-11-05
كريستيانو رونالدو: سأعتزل اللعب نهائيا قريبا
12:52 | 2025-11-05
بيان رسمي من باريس يكشف طبيعة إصابة حكيمي
12:02 | 2025-11-05
بعد الغد.. منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية لمواجهة الامارات بملحق المونديال
08:40 | 2025-11-05
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
Play
بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
09:46 | 2025-11-05
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
Play
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
06:35 | 2025-11-05
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
Play
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
Play
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
Play
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
Play
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
Play
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
Play
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
Play
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
Play
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.