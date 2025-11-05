رودريغو "شبح" في مدريد للشهر الثامن.. داخل الملعب لكن لا يرى

وشارك كبديل في المباراة التي خسرها 0-1 أمام الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، وفشل مجددا في الوصول لشباك خصوم " ".ولم يسجل رودريغو أي هدف في مباراة رسمية مع منذ 8 أشهر، حيث كان آخر أهدافه في الرابع من مارس/ آذار الماضي، أي منذ 245 يوما.وكان آخر ضحايا الجناح البرازيلي، لكن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته، بعد خروج الفريق من دوري الأبطال، ثم خسارة والدوري.حرمت الإصابات رودريغو من المشاركة بصفة مستمرة مع ريال مدريد، رغم ثقة الإيطالي كارلو ، المدرب السابق للفريق، في قدراته، كما أن مكانته اختلفت مع الإسباني ، الذي وضعه خارج حساباته خلال منافسات 2025.كان الموسم الجديد يبدو مختلفا بالنسبة لرودريغو، الذي سجل في المباراة الودية الوحيدة للموسم التحضيري، وشارك أساسيا في المباراة الثانية بالدوري.ومع ذلك، فإن مشاركاته القصيرة في بداية الموسم لم تُترجم إلى مساهمات للفريق: صفر أهداف وتمريرة حاسمة واحدة فقط، مما ترك البرازيلي في وضع حرج.وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" ، فقد أصبح البرازيلي بمثابة "شبح" في مباريات ريال مدريد، يفشل في وضع بصمة مميزة تمنحه ثقة مدربه للوجود في التشكيل الأساسي.ومع منتخب كان الأمر مختلفا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عاد رودريغو إلى المنتخب بعد 7 أشهر، وصرح حينها: "لا أحب الحديث عن ذلك، لكن يمكنني القول إنني تعافيت وأصبحت شخصا ولاعبا أفضل".وأتم: "أنا في حالة نفسية جيدة وآمل أن أظهر ذلك هذا الموسم".وقد انعكس ذلك على أرض الملعب، بعد أيام، حيث سجل هدفين ضد الجنوبية وكان لاعبا مؤثرا ضد رغم الهزيمة.