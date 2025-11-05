بيان رسمي من باريس يكشف طبيعة إصابة حكيمي

وجاء في البيان: "تحديث طبي اليوم يشمل ، وعثمان ديمبيلي، ونونو مينديز، وديزيري دويه".

وأضاف: "أصيب أشرف حكيمي بالتواء حاد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع".



وتابع: "أصيب في عضلة الساق اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة".



وأكمل: "أصيب نونو مينديز بالتواء في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".



وختم البيان بالقول: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".



وكانت صحيفة "ماركا" كشفت أن حكيمي خضع، صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.