بيان رسمي من باريس يكشف طبيعة إصابة حكيمي

رياضة

2025-11-05 | 12:02
بيان رسمي من باريس يكشف طبيعة إصابة حكيمي
المصدر:
Sky News عربية
428 شوهد

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، بيانا رسميا بشأن لاعبيه المصابين، يتقدمهم الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وجاء في البيان: "تحديث طبي اليوم يشمل أشرف حكيمي، وعثمان ديمبيلي، ونونو مينديز، وديزيري دويه".
 
وأضاف: "أصيب أشرف حكيمي بالتواء حاد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع".

وتابع: "أصيب عثمان ديمبيلي في عضلة الساق اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكمل: "أصيب نونو مينديز بالتواء في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".

وختم سان جيرمان البيان بالقول: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن حكيمي خضع، صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.
 
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
