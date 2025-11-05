الصفحة الرئيسية
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546110-638979590895903102.jpg
بيان رسمي من باريس يكشف طبيعة إصابة حكيمي
رياضة
2025-11-05 | 12:02
المصدر:
Sky News عربية
428 شوهد
أصدر
نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي، مساء الأربعاء، بيانا رسميا بشأن لاعبيه المصابين، يتقدمهم الدولي
المغربي
أشرف حكيمي
.
وجاء في البيان: "تحديث طبي اليوم يشمل
أشرف حكيمي
، وعثمان ديمبيلي، ونونو مينديز، وديزيري دويه".
وأضاف: "أصيب أشرف حكيمي بالتواء حاد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع".
وتابع: "أصيب
عثمان ديمبيلي
في عضلة الساق اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأكمل: "أصيب نونو مينديز بالتواء في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".
وختم
سان جيرمان
البيان بالقول: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".
وكانت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
كشفت أن حكيمي خضع، صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.
