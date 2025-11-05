كريستيانو رونالدو: سأعتزل اللعب نهائيا قريبا

ويعد الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 952 هدفا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.وقال لاعب الشهر الماضي إنه "يستهدف تسجيل ألف هدف قبل اعتزاله اللعبة".وردا على سؤال عن إسدال الستار على مسيرته قال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات "قريبا".وأضاف في مقابلة صحفية "أنا جاهز لهذا القرار رغم صعوبته الشديدة".وتابع "أعددت لمستقبلي منذ أن كنت في 25 أو 26 أو 27 من عمري، وأعتقد أنني سأكون قادرا على التعامل مع هذه المسألة رغم صعوبتها، ولا شيء يضاهي الأدرينالين الذي تشعر به عند تسجيل هدف في كرة القدم".وذكر "لكن لكل شيء نهاية، وسيكون لدي المزيد من الوقت لنفسي ولعائلتي ولتربية أطفالي".ويقول مهاجم السابق إنه لا يزال يتابع نتائج الفريق رغم انتهاء فترة غير سعيدة في النادي قبل ثلاث سنوات.وعانى من أسوأ مركز له في الإنجليزي الموسم الماضي منذ هبوطه في موسم 1973-1974 إذ احتل المركز الخامس عشر.وقال رونالدو "أنا حزين، لأن يونايتد أحد أعرق الأندية في العالم وهو النادي الذي ما زلت أعشقه من كل قلبي".