كبار أوروبا يطاردون راشفورد.. بزغ نجمه مع الكتالوني

وانتقل راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة من ، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك بعد خروج المهاجم الإنجليزي من حسابات مدرب .وأثبت راشفورد جدارته كلاعب أساسي في برشلونة، بعدما واصل بدايته الرائعة، بتسجيل هدف جديد في الفوز أمام إلتشي بنتيجة 3-1 في .ورفع راشفورد رصيده إلى 13 مساهمة تهديفية في 14 مباراة فقط هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، في مختلف البطولات.عقد إعارة راشفورد إلى برشلونة يتيح للنادي الكتالوني خيار الشراء بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني، ولم يُعلن عن نيته تفعيله حتى الآن.بينما أوضح راشفورد رغبته في البقاء مع برشلونة بعد نهاية هذا الموسم، لكنه سيضطر إلى خفض مطالبه المالية لإتمام انتقاله الدائم.وأوضحت صحيفة "سبورت" في وقت سابق أن برشلونة لم يتحرك حتى الآن بشكل رسمي فيما يتعلق بمستقبل راشفورد، وسيتخذ قراره النهائي قبل الصيف المقبل.وإذا واصل مستواه الجيد وقرر برشلونة عدم تفعيل بند التجديد، فلن يكون هناك نقص في العروض المقدمة للتعاقد مع راشفورد، حيث إنه وفقا لما ذكره موقع "SportBible" البريطاني، فإن هناك 6 أندية مهتمة بضمه.ويظهر الفرنسي على رأس المرشحين للظفر بخدمات راشفورد حال عدم انتقاله إلى برشلونة، بعدما حاول التعاقد معه في عام 2022 ثم في 2024، لكن الصفقة لم تتم.وارتبط اسم راشفورد بالانتقال لفريق إنتر ، ثم فريق الألماني، لكن لم يدخل الناديان في مفاوضات رسمية للتعاقد معه.كما يعد فريقا وتشيلسي الإنجليزي ضمن المرشحين لضم راشفورد، بسبب تذبذب نتائجهما خلال الموسم الحالي، ورغبتهما في تدعيم خط الهجوم.وكشفت تقارير صحفية مؤخرا عن أن الإسباني ، مدرب الإنجليزي، معجب بإمكانيات جناح برشلونة، وقد يدرس ضمه.ويعتمد على الثنائي مارتينيلي وتروسارد في مركز الجناح الأيسر، لكن لم يقدم أي منهما أداء استثنائيا لضمان مركزه وإقناع المدرب.