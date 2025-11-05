"فيفا" يعلن عن جائزة جديدة خلال قرعة مونديال 2026

وحسب بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، تحمل الجائزة اسم " للسلام - كرة القدم توحد العالم"، وتهدف إلى تكريم الأفراد الذين قاموا بأعمال استثنائية ومتميزة من أجل السلام، وساهموا من خلال جهودهم في توحيد الناس حول العالم.وأضاف البيان "سيتم منح الجائزة باسم جميع عشاق كرة القدم في العالم، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 5 مليارات شخص، فمن خلال أفعالهم اليومية داخل كرة القدم وخارجها، يساهم هؤلاء في تجسيد شعار فيفا كرة القدم توحد العالم، إذ تجمع اللعبة بين الفتيات والفتيان، والنساء والرجال حول الشغف والفرح والأمل والسعادة، ولهذا رأت فيفا أن من المناسب إنشاء لتكريم إنجازات استثنائية تعكس هذه القيم".وأشار "فيفا" إلى أن الجائزة ستُقدّم سنويًا، على أن تُمنح نسختها الأولى يوم الجمعة 5 كانون الأول 2025 على يد ، رئيس ، خلال حفل سحب قرعة نهائيات في العاصمة الأمريكية .