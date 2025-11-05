أول تعليق من حكيمي بعد إصابته القاسية

وتعرض حكيمي لإصابة بالغة في الكاحل بعد تدخل عنيف من الكولومبي ، لاعب ، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما اضطر الحكم إلى العودة لتقنية الفيديو المساعد (فار) وطرد اللاعب الكولومبي بعد أن كان قد اكتفى في البداية بإشهار البطاقة الصفراء.ولم يتمكن النجم من استكمال اللقاء، حيث خرج باكياً وسط تصفيق جماهير حديقة الأمراء، في مشهد أثار تعاطف الجماهير والمتابعين عبر العالم، خصوصاً أنه كان يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين في اليوم ذاته.وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بعد ساعات من الواقعة: "السقوط جزء من الرحلة.. العودة تصنع الفرق. شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم ودعمكم".