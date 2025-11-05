التعادل يحسم لقاء برشلونة وكلوب بروج في أبطال أوروبا

وسجل أهداف برشلونة في المباراة، ، ، وكريستوس تزوليس "هدف عكسي"، في الدقائق (8، 61، 77).بينما سجل لكلوب بروج كلا من: فوربس "ثنائية"، ونيكولو تريسولدي في الدقائق (6، 17، 63).وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في المركز ، بينما رفع رصيده إلى 44 نقاط في المركز الثاني والعشرين.