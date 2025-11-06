عودة محتملة للأسطورة.. ميسي قد يظهر مجدداً في دوري أبطال أوروبا

وكان من المتوقع أن يستمر "ليو" بعيداً عن الأضواء الأوروبية بعدما كتب تاريخاً مميزاً رفقة ناديه السابق برشلونة، لكن يبدو أن القدر قد يفتح من جديد باباً للعودة إلى ملاعب القارة العجوز مجدداً.أفاد الصحفي التركي، زكي أوزوندوروكان، أن نادي غلطة سراي يستهدف التعاقد مع قائد ، ، وذلك لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة توقف ، وذلك قبل منافسات 2026 والتي ستقام في وكندا والمكسيك.وأضاف الصحفي التركي في حديثه على منصة " " أن فريق كشافي النادي التركي يراقب وضع "البرغوث" منذ فترة طويلة، مؤكداً أن الإدارة مستعدة لفعل كل ما يلزم لإتمام الصفقة.وفقاً للمصدر نفسه، هناك خطة مالية جاهزة لإكمال الصفقة، حيث يبلغ راتب في الدوري الأمريكي حوالي 10 ملايين يورو سنوياً، وقد أعلنت إدارة غلطة سراي استعدادها لتغطية هذا المبلغ.يشارك غلطة سراي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وتمكن حتى الآن من خوض 3 مباريات استطاع من خلالها أن يظفر بمواجهتين أمام كل من وبودو غليمت، مقابل هزيمة واحدة أمام آينتراخت فرانكفورت.ولا شك أن النادي التركي يمتلك حظوظاً وفيرة في بلوغ منافسات دور الـ16 هذا العام مع انتظار خمس مواجهات قادمة يمكن للنادي أن يتجاوزها وتحقيق نتائج إيجابية في لقاءات منها، حيث سيلاقي كلا من أياكس ، يونيون سانت جيلواز، ، بالإضافة إلى .يُذكر أن النجم الأرجنتيني يمتلك 129 هدفاً في مسابقة دوري الأبطال، ليكون بها ثاني أكثر لاعب تسجيلاً في هذه البطولة، ويبتعد بفارق 11 هدفاً عن منافسه الأزلي ، ومن الممكن أن يقترب أكثر من هذا الرقم بل وتخطيه حال رغبته في خوض تجربة احترافية مع غلطة سراي.وفاز النجم الأرجنتيني المخضرم مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، وذلك خلال أعوام 2006 و2009 و2011 وأخيراً في 2015.سواء تحققت عودة ميسي إلى أوروبا أم بقيت مجرد شائعات في سوق الانتقالات، فإن فكرة مشاهدة البرغوث مجدداً في دوري أبطال أوروبا كفيلة بإشعال خيال الجماهير وإعادة كتابة تاريخ وفصل جديد في المسابقة الأعرق أوروبياً.