غداً.. انطلاق الجولة الثانية من كأس العراق بخمس مواجهات مثيرة

وفي المباراة الثانية، يلتقي مع في ملعب الدولي، بينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ، حيث يسعى الأخير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على منافسه، وتشهد الجولة أيضاً مواجهة مع في ملعب دهوك، بينما يحل أربيل ضيفاً على الناصرية في الساعة السادسة مساءً، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية.وتُستكمل المنافسات بعد غد السبت بأربع مواجهات جديدة، تبدأ بزيارة لمحافظة لمواجهة غاز الشمال على أرضه ووسط جماهيره، كما يلتقي مع أمانة في الثانوي، على أن يستضيف دهوك فريق الحسين، ويستقبل نوروز نظيره البحري.ومن المؤمل أن تختتم الجولة الثانية بإقامة لقاء والحدود يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر الحالي.