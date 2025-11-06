الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546172-638980147231901648.jpg
غداً.. انطلاق الجولة الثانية من كأس العراق بخمس مواجهات مثيرة
رياضة
2025-11-06 | 03:31
70 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية من
بطولة كأس العراق
بكرة القدم، حيث تقام خمس مواجهات متنوعة بمختلف التوقيتات، إذ يستهل الدور بلقاء مثير يستضيف فيه فريق
الرمادي
جاره
الكرمة
، في مباراة يطمح الطرفان من خلالها لإثبات الجدارة وتحقيق الفوز لتعزيز الموقف في البطولة.
وفي المباراة الثانية، يلتقي
نفط ميسان
مع
نفط البصرة
في ملعب
الناصرية
الدولي، بينما يحل
الميناء
ضيفاً ثقيلاً على
المصافي
، حيث يسعى الأخير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على منافسه، وتشهد الجولة أيضاً مواجهة
الموصل
مع
الحشد الشعبي
في ملعب دهوك، بينما يحل أربيل ضيفاً على الناصرية في الساعة السادسة مساءً، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية.
وتُستكمل المنافسات بعد غد السبت بأربع مواجهات جديدة، تبدأ بزيارة
فريق القاسم
لمحافظة
كركوك
لمواجهة غاز الشمال على أرضه ووسط جماهيره، كما يلتقي
نادي كربلاء
مع أمانة
بغداد
في
ملعب كربلاء
الثانوي، على أن يستضيف دهوك فريق الحسين، ويستقبل نوروز نظيره البحري.
ومن المؤمل أن تختتم الجولة الثانية بإقامة لقاء
الكرخ
والحدود يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر الحالي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
انطلاق الجولة الثانية من كأس العراق
بخمس مواجهات مثيرة
بطولة كأس العراق
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
محافظة كركوك
نادي كربلاء
ملعب كربلاء
فريق القاسم
سومرية نيوز
